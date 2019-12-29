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Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»

29 декабря 2019, 17:45
12

Нападающий Эрлинг Холанд перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию», сообщается на сайте немецкого клуба.

19-летний норвежец подписал контракт до июня 2024 года.

  • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
  • Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.

Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Боруссии»
Германия. Бундеслига Австрия. Бундеслига Боруссия Д Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (12)
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RomanSV
1577630886
Расходимся
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spam2009
1577631027
Все соснули
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panmon
1577631592
Плохой выбор... разве что язык сыграл основную роль, а в Баварию идти не стоило
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dinar7777dinar
1577631782
Отлично нах мю и тем более унылый туринский икарус.
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ivanthebest
1577631783
После такого Эду Вудворду нужно убиться головой об стену. Если этот ретард не способен привести в МЮ игрока, которого даже толком и уговаривать не стоило, а нужно было просто его подписать, то чем он там вообще занимается? Это полный провал. Пока МЮ руководит этот ретард, команде ничего не светит.
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zabvo9406
1577637843
Главное, чтобы прогрессировал в Боруссии,а так наш стиль игры для него!!!
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LOKOfanatik19
1577639520
Если реально хотел перейти в Боруссию, то респект, хотя с другой стороны, Боруссия реально хороша для него, атакующий стиль и молодежь с опытными игроками поровну... Правильно сделал.
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Milaninho
1577642519
Отлично! Хорошо что в Юве не перешёл, загубил бы начало карьеры
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El_Chori
1577663143
Офигенно вложение! Через год-полтора уйдет в Реал лямов за 100! Значит ждём Санчо на Стэмфорде
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zigbert
1577710437
Забивной паренек. Посмотрим что он покажет в Боруссии?
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