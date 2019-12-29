Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию», сообщается на сайте немецкого клуба.
19-летний норвежец подписал контракт до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
- Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.
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Источник: Официальный сайт «Боруссии»