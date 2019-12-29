Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»

    Нападающий Эрлинг Холанд перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию», сообщается на сайте немецкого клуба.

    19-летний норвежец подписал контракт до июня 2024 года.

    • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
    • Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.

    Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате

    Источник: Официальный сайт «Боруссии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74921
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru