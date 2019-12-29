Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»

Все соснули
Нападающий Эрлинг Холанд перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию», сообщается на сайте немецкого клуба.
19-летний норвежец подписал контракт до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
- Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.
Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате
Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland. #Haaland2024 pic.twitter.com/NOHt7l7bgL— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019
Håland pic.twitter.com/zqqoevH8tF— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019