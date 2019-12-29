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  • Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате

Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате

29 декабря 2019, 15:38
5

В Италии сообщают, что форвард австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд перейдет в «Ювентус». Туринцы уверены в трансфере норвежца, пишет Calciomercato.

Оформление сделки задерживается потому, что «Ювентус» не может договориться с игроком по зарплате. Холанд рассчитывает получать за сезон более 10 миллионов евро, эту цифру в Турине считают завышенной.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Австрия. Бундеслига Зальцбург Ювентус Холанд Эрлинг
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1577627161
не иди в это днище !
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LOKOfanatik19
1577627452
10 млн... ахахаах Холланд, будь попроще... Иначе тока Реал тебя купит и судьба Йовича повторится)))
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DeStar
1577630590
Ну много хочет на самом деле, прям как звезда готовая, а не чел который еще и может потухнуть и не заиграть, реально типа йовича к примеру. Каких 10.. 5-ке был бы счастлив, или он больше в зальцбурге имеет?
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nemmeks
1577633482
Да все уже. Не договорились))) БД договорились зато)
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Alex Flash
1577635571
Пока жалом водили он ушёл в Боруссию
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