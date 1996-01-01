Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате

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В Италии сообщают, что форвард австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд перейдет в «Ювентус». Туринцы уверены в трансфере норвежца, пишет Calciomercato.
Оформление сделки задерживается потому, что «Ювентус» не может договориться с игроком по зарплате. Холанд рассчитывает получать за сезон более 10 миллионов евро, эту цифру в Турине считают завышенной.
- Интерес к Холанду проявляет «Манчестер Юнайтед».
- В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил восемь голов.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.