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    Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате

    В Италии сообщают, что форвард австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд перейдет в «Ювентус». Туринцы уверены в трансфере норвежца, пишет Calciomercato.

    Оформление сделки задерживается потому, что «Ювентус» не может договориться с игроком по зарплате. Холанд рассчитывает получать за сезон более 10 миллионов евро, эту цифру в Турине считают завышенной.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +184

      elessar arnor 1 минуту назад

      Леша Миранучик, Зобнин и пр - в Европе могут норм платить и з/п в два ляма вам вполне доступна, к нагрузкам и скоростям привыкните

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