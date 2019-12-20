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Холанд с отцом прибыл в Манчестер для переговоров с «МЮ»

20 декабря 2019, 15:37
3

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд прилетел в Манчестер, где проведет переговоры с «МЮ», сообщает журналист Николо Скира.

Холанд и его отец встретятся с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом. В переговорах будет участвовать агент Мино Райола. Клуб настроен согласовать контракт с форвардом.

По информации Скиры, Холанд также ведет переговоры с «Ювентусом», «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией». Норвежец примет решение после Рождества.

  • В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил 8 голов.
  • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

The Sun: Райола хочет получить за трансфер Холанда 14 миллионов


Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (49,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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Oldtrafford83
1576859646
Ну посмотрим что из этого выйдет!
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ivanthebest
1576861630
Если Вудворд прое..ет и этот 100% трансфер, его нужно в этот же день отправить в е..еня, чтобы он оттуда никогда больше не возвращался.
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anri1703
1576868586
На спорт экспрессе писали что он при Сульшере за мельде дебютировал так что еще один плюс да и 28 голов за 22 матча тоже отличный результат надеюсь усилит мю
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