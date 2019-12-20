Холанд с отцом прибыл в Манчестер для переговоров с «МЮ»

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд прилетел в Манчестер, где проведет переговоры с «МЮ», сообщает журналист Николо Скира.

Холанд и его отец встретятся с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом. В переговорах будет участвовать агент Мино Райола. Клуб настроен согласовать контракт с форвардом.

По информации Скиры, Холанд также ведет переговоры с «Ювентусом», «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией». Норвежец примет решение после Рождества.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил 8 голов.

Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

The Sun: Райола хочет получить за трансфер Холанда 14 миллионов



