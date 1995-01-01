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    Холанд с отцом прибыл в Манчестер для переговоров с «МЮ»

    Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд прилетел в Манчестер, где проведет переговоры с «МЮ», сообщает журналист Николо Скира.

    Холанд и его отец встретятся с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом. В переговорах будет участвовать агент Мино Райола. Клуб настроен согласовать контракт с форвардом.

    По информации Скиры, Холанд также ведет переговоры с «Ювентусом», «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией». Норвежец примет решение после Рождества.

    • В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил 8 голов.
    • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

    The Sun: Райола хочет получить за трансфер Холанда 14 миллионов


    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (49,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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