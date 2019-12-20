The Sun: Райола хочет получить за трансфер Холанда 14 миллионов

Переход нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Юнайтед» может не состояться.

Как сообщает The Sun, руководство английского клуба хочет приобрести норвежского футболиста, но не готово платить дополнительные 14 миллионов евро, которые желает получить за трансфер агент Холанда Мино Райола.

На 19-летнего форварда также претендуют «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Милан» и «Челси».