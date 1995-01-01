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    The Sun: Райола хочет получить за трансфер Холанда 14 миллионов

    Переход нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Юнайтед» может не состояться.

    Как сообщает The Sun, руководство английского клуба хочет приобрести норвежского футболиста, но не готово платить дополнительные 14 миллионов евро, которые желает получить за трансфер агент Холанда Мино Райола.

    На 19-летнего форварда также претендуют «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

    • В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил 8 голов.
    • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7134

      ivanthebest 37 минут назад

      Этого андона нужно забанить от футбола. Самый мразотный агент, который только может быть.

      0
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      Рейтинг: +622

      OBOLEV 1 час назад

      Жирный в край обнаглел ((((

      0
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