Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

The Sun: Райола хочет получить за трансфер Холанда 14 миллионов

20 декабря 2019, 10:56
4

Переход нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Юнайтед» может не состояться.

Как сообщает The Sun, руководство английского клуба хочет приобрести норвежского футболиста, но не готово платить дополнительные 14 миллионов евро, которые желает получить за трансфер агент Холанда Мино Райола.

На 19-летнего форварда также претендуют «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

  • В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил 8 голов.
  • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Зальцбург Манчестер Юнайтед Холанд Эрлинг Райола Мино
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OBOLEV
1576832684
Жирный в край обнаглел ((((
Ответить
ivanthebest
1576834226
Этого андона нужно забанить от футбола. Самый мразотный агент, который только может быть.
Ответить
LOKOfanatik19
1576840349
Может Уефа и Фифа сделает какой нить Фаер плей для агентов, а то для клубов то сделали
Ответить
DeStar
1576844034
Почему он везде и у всех и всюду.. сколько можно, агент нужен лишь для болтовни, и так себе игроков, если ты условный холланд это ты будешь выбирать клуб их тех кто тебя зовет, нужен только юрист для оценки документов и все...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+