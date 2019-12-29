Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Transfermarkt: «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона

29 декабря 2019, 17:58
2

Портал Transfermarkt назвал сумму, которую дортмундская «Боруссия» выплатит за переход из «Зальцбурга» форварда Эрлинга Холанда.

Сумма трансфера 19-летнего норвежца – 22 миллиона евро. Окончательный переход игрока будет оформлен 1 января.

По информации немецкого издания Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

  • В воскресенье «Боруссия» объявила о подписании с Холандом контракта до 2024 года. Сумма трансфера при этом озвучена не была.
  • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
  • Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.

Источник: Transfermarkt
Германия. Бундеслига Австрия. Бундеслига Боруссия Д Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1577631958
Самый логичный и ожидаемый трансфер для МЮ провален его бездарным гендиром Вудвордом. После такого его нужно просто выкидывать за шкирку из команды. Сколько можно эту ср..нь терпеть? Одни провалы на ТО.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+