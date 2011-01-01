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    Transfermarkt: «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона

    Портал Transfermarkt назвал сумму, которую дортмундская «Боруссия» выплатит за переход из «Зальцбурга» форварда Эрлинга Холанда.

    Сумма трансфера 19-летнего норвежца – 22 миллиона евро. Окончательный переход игрока будет оформлен 1 января.

    По информации немецкого издания Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

    • В воскресенье «Боруссия» объявила о подписании с Холандом контракта до 2024 года. Сумма трансфера при этом озвучена не была.
    • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
    • Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7159

      ivanthebest 1 час назад

      Самый логичный и ожидаемый трансфер для МЮ провален его бездарным гендиром Вудвордом. После такого его нужно просто выкидывать за шкирку из команды. Сколько можно эту ср..нь терпеть? Одни провалы на ТО.

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