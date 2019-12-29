Transfermarkt: «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона

Портал Transfermarkt назвал сумму, которую дортмундская «Боруссия» выплатит за переход из «Зальцбурга» форварда Эрлинга Холанда.
Сумма трансфера 19-летнего норвежца – 22 миллиона евро. Окончательный переход игрока будет оформлен 1 января.
По информации немецкого издания Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
- В воскресенье «Боруссия» объявила о подписании с Холандом контракта до 2024 года. Сумма трансфера при этом озвучена не была.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
- Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.
Источник: Transfermarkt