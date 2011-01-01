Transfermarkt: «Боруссия» заплатит за Холанда 22 миллиона

Самый логичный и ожидаемый трансфер для МЮ провален его бездарным гендиром Вудвордом. После такого его нужно просто выкидывать за шкирку из команды. Сколько можно эту ср..нь терпеть? Одни провалы на ТО.
Портал Transfermarkt назвал сумму, которую дортмундская «Боруссия» выплатит за переход из «Зальцбурга» форварда Эрлинга Холанда.
Сумма трансфера 19-летнего норвежца – 22 миллиона евро. Окончательный переход игрока будет оформлен 1 января.
По информации немецкого издания Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
- В воскресенье «Боруссия» объявила о подписании с Холандом контракта до 2024 года. Сумма трансфера при этом озвучена не была.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.
- Холанд провел за «Зальцбург» 27 матчей, забил 29 голов, отдал семь ассистов.