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  • Жена Кевина-Принса Боатенга: «Если мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю, это не значит, что я нимфоманка»

Жена Кевина-Принса Боатенга: «Если мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю, это не значит, что я нимфоманка»

3 мая 2020, 00:47
11

Супруга игрока «Фиорентины» Кевина-Принса Боатенга Мелисса Сатта вспомнила о своих словах восьмилетней давности. Тогда она сообщила, что с мужем занимается сексом не менее семи раз в неделю.

«В футболе стоит соблюдать осторожность с тем, что ты говоришь, особенно когда разговор заходит о сексе. Вы не можете представить, в какой вихрь меня тогда затянуло. То, что мы так регулярно занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой», – цитирует Сатту «Спорт-Экспресс» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

  • В сезоне Серии А Боатенг забил один гол.
  • В прошлом году игрок выступал за «Барселону».
  • В браке с Саттой в 2014 году родился сын.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Боатенг Кевин-Принс
Комментарии (11)
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vladimir-7
1588484328
Правильно, Если хочешь, чтобы муж не ушел к другой, нужно ежедневно высасывать из него все "витамины" и он не будет даже смотреть на женщин.
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general.lizyukov
1588487992
А не надо было хвастаться )))
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New Life
1588490656
Я давно предлагал не загружать такой фигней основные страницы, а сделать в Бомбардире раздел: "Футбол и секс". Там нашлось бы место Глушаку, Лопыреву, Бузову, Луневу и всем многочисленным бракоразводным склокам. И самое гланое туда по праву перешли бы два тролля нетрадиционной ориентации - Борат и Аларм и не гадили бы на нормальных ветках.
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Давид59
1588490818
А выступал ли Кевин-Принс за Барселону? По-моему он там только числился
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serppion
1588495768
Еще раз скажу о нездоровом интересе Бомбардира к обмусоливанию секса: "... представляют произведения порнографии. Разумеется, я не буду распространяться здесь об этой литературной профессии; скажу только, что хотя она довольно рьяно преследуется республиканским правительством и хотя буржуа хвалит его за эту строгость, но потихоньку все-таки упивается порнографией до пресыщения. Особливо ежели с картинками". Салтыков-Щедрин М. Е., За рубежом, 1881
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Мага 13
1588500698
всем известно что борат с алармом нимфоманы, аж анусы друг дружке стерли до мозолей, а остановиться не могут))))
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InterMilLano1908
1588502153
Лол всего то 8 раз в неделю???
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portero
1588531226
сейчас тренировок нет можно недельные рекорды обновить...
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