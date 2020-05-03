Жена Кевина-Принса Боатенга: «Если мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю, это не значит, что я нимфоманка»

Супруга игрока «Фиорентины» Кевина-Принса Боатенга Мелисса Сатта вспомнила о своих словах восьмилетней давности. Тогда она сообщила, что с мужем занимается сексом не менее семи раз в неделю.

«В футболе стоит соблюдать осторожность с тем, что ты говоришь, особенно когда разговор заходит о сексе. Вы не можете представить, в какой вихрь меня тогда затянуло. То, что мы так регулярно занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой», – цитирует Сатту «Спорт-Экспресс» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.