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    Жена Кевина-Принса Боатенга: «Если мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю, это не значит, что я нимфоманка»

    Супруга игрока «Фиорентины» Кевина-Принса Боатенга Мелисса Сатта вспомнила о своих словах восьмилетней давности. Тогда она сообщила, что с мужем занимается сексом не менее семи раз в неделю.

    «В футболе стоит соблюдать осторожность с тем, что ты говоришь, особенно когда разговор заходит о сексе. Вы не можете представить, в какой вихрь меня тогда затянуло. То, что мы так регулярно занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой», – цитирует Сатту «Спорт-Экспресс» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    • В сезоне Серии А Боатенг забил один гол.
    • В прошлом году игрок выступал за «Барселону».
    • В браке с Саттой в 2014 году родился сын.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2313

      alarm 30 минут назад

      вот видите, хряки, нормальные люди занимаются сексом с противоположным полом и радуются. не то, что вы - друг с другом в тарасовской баньке. позор! дезеувы!!

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