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    Кевин-Принс Боатенг: «Месси – лучший футболист в этом мире. В любом мире»

    Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг на пресс-конференции заявил, что считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим футболистом во вселенной.

    «Месси является лучшим игроком во всем мире [в зале слышен смех]. Почему вы смеетесь? Это правда.

    Он лучший футболист в этом мире. В любом мире. Он доказал это в течение последних 10 лет», – сказал Боатенг.

    • Ганец перешел в «Барселону» из «Сассуоло» на правах аренды до лета, включающую в себя пункт о выкупе футболиста за 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне Боатенг провел за итальянский клуб 15 матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    22.01.2019 17:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 22:37

      понеслась)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 22:05

      Перешел бы в Интер-Икарди был бы лучшим,перешел бы в Ювентус-Роналду был бы лучший,перешел бы в МЮ,то хз,кто был бы лучший,перешел бы в Зенит-то Кокорин был бы лучший,перешел бы в МС-то Агуэро и т. и т.п.
      Как всегда одно и то же.Удачи Боатенгу в Барселоне)))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 23 января 2019, 14:10

      МЮ - Погба, Зенит - Дзюба, МС - Де Брюйне

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 23 января 2019, 23:38

      МЮ-Погба???

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 18:21

      Конечно... Самый раскрученый и дорогой.
      Можно еще сказать Де Хеа, но это не совсем та категория...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 24 января 2019, 18:22

      Ну если только раскрученный и дорогой,но не лучший

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 18:42

      верно

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 января 2019, 17:44

      Смех не потому что Месси не лучший а потому что каждый футболист приходя в новую команду называет лучшим игрока этой команды. всем уже надоело

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 22 января 2019, 22:05

      В точку,так всегда)))

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