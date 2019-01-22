Кевин-Принс Боатенг: «Месси – лучший футболист в этом мире. В любом мире»

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг на пресс-конференции заявил, что считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим футболистом во вселенной.
«Месси является лучшим игроком во всем мире [в зале слышен смех]. Почему вы смеетесь? Это правда.
Он лучший футболист в этом мире. В любом мире. Он доказал это в течение последних 10 лет», – сказал Боатенг.
- Ганец перешел в «Барселону» из «Сассуоло» на правах аренды до лета, включающую в себя пункт о выкупе футболиста за 8 миллионов евро.
- В этом сезоне Боатенг провел за итальянский клуб 15 матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»