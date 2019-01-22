Кевин-Принс Боатенг: «Месси – лучший футболист в этом мире. В любом мире»

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг на пресс-конференции заявил, что считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим футболистом во вселенной.

«Месси является лучшим игроком во всем мире [в зале слышен смех]. Почему вы смеетесь? Это правда.

Он лучший футболист в этом мире. В любом мире. Он доказал это в течение последних 10 лет», – сказал Боатенг.