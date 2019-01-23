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  • Боатенг: «Трудно отказать «Барселоне». Надеюсь забить в следующем класико»

Боатенг: «Трудно отказать «Барселоне». Надеюсь забить в следующем класико»

23 января 2019, 01:52
2

Новый нападающий «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поделился впечатлениями от перехода из «Сассуоло» на правах аренды. Контракт ганца рассчитан до конца сезона.

«Это огромное испытание. Я прекрасно понимаю, что приехал сюда не в статусе игрока стартового состава. Тем не менее, моя цель – выступать успешно и остаться здесь на долгие годы.

Мне 32 года, роль «девятки» идеально мне подходит. Я буду полезен команде, ведь обладаю и другими качествами. Было грустно прощаться с «Сассуоло», где я действительно был счастлив, но трудно отказать «Барселоне».

Я сосредоточен на новой команде. Надеюсь забить в следующем класико», – цитирует футболиста Marca.

Ближайшая встреча сине-гранатовых с «Реалом» состоится 3 марта – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 24 тура Примеры.

  • В текущем сезоне Боатенг забил пять голов и отдал два ассиста в 15 играх.
  • Каталонский клуб – 10 в его карьере.
  • Прежде выступал за «Айнтрахт», «Милан» и «Шальке-04».
  • За 14 лет карьеры выиграл три трофея – Кубок и Суперкубок Италии, Кубок Германии.

Источник: Marca
Испания. Примера Сассуоло Барселона Г Боатенг Кевин-Принс
Комментарии (2)
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ArReal
1548237256
Навряд ли тебя кто нибудь в Классико на поле выпустит!)))
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Санёк 17
1548244544
В класико забить гол, уже не мода для Барса,надо ушастого получить в лч
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