Боатенг: «Трудно отказать «Барселоне». Надеюсь забить в следующем класико»

Новый нападающий «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поделился впечатлениями от перехода из «Сассуоло» на правах аренды. Контракт ганца рассчитан до конца сезона.

«Это огромное испытание. Я прекрасно понимаю, что приехал сюда не в статусе игрока стартового состава. Тем не менее, моя цель – выступать успешно и остаться здесь на долгие годы.

Мне 32 года, роль «девятки» идеально мне подходит. Я буду полезен команде, ведь обладаю и другими качествами. Было грустно прощаться с «Сассуоло», где я действительно был счастлив, но трудно отказать «Барселоне».

Я сосредоточен на новой команде. Надеюсь забить в следующем класико», – цитирует футболиста Marca.

Ближайшая встреча сине-гранатовых с «Реалом» состоится 3 марта – на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 24 тура Примеры.