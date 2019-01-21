«Барселона» объявила о подписании Боатенга

«Барселона» на своем официальном сайте подтвердила информацию о достижения договоренности с «Сассуоло» по аренде полузащитника Кевина-Принса Боатенга.

«Барселона» и «Сассуоло» достигли соглашения об аренде Кевина-Принса Боатенга на оставшуюся часть сезона 2018/19. Договоренность включает в себя вариант с покупкой игрока за 8 миллионов евро», – сказано в заявлении каталонского клуба.