Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» объявила о подписании Боатенга

    «Барселона» на своем официальном сайте подтвердила информацию о достижения договоренности с «Сассуоло» по аренде полузащитника Кевина-Принса Боатенга.

    «Барселона» и «Сассуоло» достигли соглашения об аренде Кевина-Принса Боатенга на оставшуюся часть сезона 2018/19. Договоренность включает в себя вариант с покупкой игрока за 8 миллионов евро», – сказано в заявлении каталонского клуба.

    • Контракт с Боатенгом «Барселона» подпишет во вторник.
    • После этого игрок выступит на пресс-конференции.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 10:57

      В основной состав ему трудно будет пробиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 22 января 2019, 07:23

      Все эти странные трансферы Поулиньо, Видаля а теперь еще и Боатенга, говорят только о скрытом бизнесе каталонцев! Очевидно,что все это пиар на фоне супер клуба для стран третьего мира!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 06:04

      Хоспади Исусе, надеюсь, мы чего-то не понимаем, в хорошем смысле этого слова, потому что, на данный момент - только в плохом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 января 2019, 00:46

      совершенно непонятно,зачем он им нужен,видаля не хватает что ли?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 января 2019, 23:34

      Эммм.. И зачем им это полено? Заболотный дешевле бы обошелся..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > WhiteEgon 22 января 2019, 06:13

      Статистика мячей говорит, что заболотный больше вратарь, а не нап

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11