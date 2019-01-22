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    Боатенг – о трансфере в «Барселону»: «Сбылась моя мечта»

    Полузащитник Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от перехода в «Барселону». Ганец пополнил каталонцев на правах аренды.

    «Очень счастлив. Каждый ребенок, играющий в футбол, мечтает о «Барселоне». Сейчас моя мечта сбылась. Буду полностью отдаваться клубу», – заверил футболист.

    • Аренда рассчитана до лета.
    • «Барселона» при желании сможет выкупить игрока из «Сассуоло» за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Серии А Боатенг забил три гола, сделал результативный пас.

    Мы все в шоке, но Боатенг в «Барсе». Зачем вообще?

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    22.01.2019 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 января 2019, 14:11

      Очень странный трансфер, может они хотели жерома боатенга?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BlackMurder 22 января 2019, 18:48

      Как он там поживает? Норм играет, или уже на спад пошёл? А то как-то раньше был в топе лучших защитников мира, а потом выпал из списка.

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