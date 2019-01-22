Боатенг – о трансфере в «Барселону»: «Сбылась моя мечта»

Очень странный трансфер, может они хотели жерома боатенга?
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от перехода в «Барселону». Ганец пополнил каталонцев на правах аренды.
«Очень счастлив. Каждый ребенок, играющий в футбол, мечтает о «Барселоне». Сейчас моя мечта сбылась. Буду полностью отдаваться клубу», – заверил футболист.
- Аренда рассчитана до лета.
- «Барселона» при желании сможет выкупить игрока из «Сассуоло» за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне Серии А Боатенг забил три гола, сделал результативный пас.
Мы все в шоке, но Боатенг в «Барсе». Зачем вообще?