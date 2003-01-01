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    Кевин-Принс Боатенг: «Дембеле – как малое дитя. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона в год»

    Форвард «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг высказал мнение о полузащитнике «Барселоны» Усмане Дембеле.

    «Он как малое дитя. Хотя зарабатывает много денег и все его действия публичны. Его нужно направлять. Если ничему не научится – его вина. Для меня он остается маленьким мальчиком, которого бросили в гигантский бассейн 150-миллионного трансфера.

    Дембеле даже не знает, как все устроено в футболе. Он хочет просто играть в футбол. Проблема, и не только в случае с Дембеле, в том, что молодые игроки получают слишком много денег. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона евро в год», — сказал Боатенг.

    • В августе Дембеле разгневал врачей «Барселоны», не явившись на медосмотр. Ранее он не раз опаздывал на тренировки «Барселоны».
    • Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
    • С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1389

      Derzkiy1 1 час назад

      У нас в России столько бездарные футболисты получают )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3328

      dinar7777dinar > Derzkiy1 28 минут назад

      Ага джубы Кокоши и так далее .

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