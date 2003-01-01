Кевин-Принс Боатенг: «Дембеле – как малое дитя. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона в год»

Форвард «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг высказал мнение о полузащитнике «Барселоны» Усмане Дембеле.

«Он как малое дитя. Хотя зарабатывает много денег и все его действия публичны. Его нужно направлять. Если ничему не научится – его вина. Для меня он остается маленьким мальчиком, которого бросили в гигантский бассейн 150-миллионного трансфера.

Дембеле даже не знает, как все устроено в футболе. Он хочет просто играть в футбол. Проблема, и не только в случае с Дембеле, в том, что молодые игроки получают слишком много денег. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона евро в год», — сказал Боатенг.