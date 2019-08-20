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    Marca: Дембеле разгневал врачей «Барселоны», не явившись на медосмотр

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле вновь был замечен в нарушении дисциплины.

    Дембеле получил травму в матче с «Атлетиком» (0:1). Врачи клуба назначили ему обследование на следующий день, однако игрок не явился на осмотр. Разгневанные врачи попытались найти игрока, однако тот появился в клубе лишь в понедельник, пишет Marca.

    У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления француза составят около пяти недель.

    • Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
    • С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Дембеле не раз опаздывал на тренировки «Барселоны».

    Источник: Marca

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