Marca: Дембеле разгневал врачей «Барселоны», не явившись на медосмотр

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле вновь был замечен в нарушении дисциплины.

Дембеле получил травму в матче с «Атлетиком» (0:1). Врачи клуба назначили ему обследование на следующий день, однако игрок не явился на осмотр. Разгневанные врачи попытались найти игрока, однако тот появился в клубе лишь в понедельник, пишет Marca.

У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления француза составят около пяти недель.