Marca: Дембеле разгневал врачей «Барселоны», не явившись на медосмотр

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле вновь был замечен в нарушении дисциплины.
Дембеле получил травму в матче с «Атлетиком» (0:1). Врачи клуба назначили ему обследование на следующий день, однако игрок не явился на осмотр. Разгневанные врачи попытались найти игрока, однако тот появился в клубе лишь в понедельник, пишет Marca.
У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления француза составят около пяти недель.
- Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
- С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
- Дембеле не раз опаздывал на тренировки «Барселоны».