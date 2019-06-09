Дембеле перед финалом Кубка Испании вновь опоздал на тренировку. «Барселона» недовольна и может продать игрока

Как пишет AS, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на тренировку команды перед финальным матчем Кубка Испании против «Валенсии» (1:2). Это с футболистом случилось как минимум второй раз за сезон, хотя после первого он обещал исправиться.
Каталонский клуб недоволен такой трудовой дисциплиной Дембеле. «Барселона» продаст игрока, если он не изменит отношение к работе.
- Рыночная стоимость француза – 120 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Примеры Дембеле провел 27 матчей, забил восемь голов, сделал пять результативных передач.
- До «Барселоны» игрок выступал за дортмундскую «Боруссию».