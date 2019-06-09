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    Дембеле перед финалом Кубка Испании вновь опоздал на тренировку. «Барселона» недовольна и может продать игрока

    Как пишет AS, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на тренировку команды перед финальным матчем Кубка Испании против «Валенсии» (1:2). Это с футболистом случилось как минимум второй раз за сезон, хотя после первого он обещал исправиться.

    Каталонский клуб недоволен такой трудовой дисциплиной Дембеле. «Барселона» продаст игрока, если он не изменит отношение к работе.

    • Рыночная стоимость француза – 120 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Примеры Дембеле провел 27 матчей, забил восемь голов, сделал пять результативных передач.
    • До «Барселоны» игрок выступал за дортмундскую «Боруссию».

    Источник: AS

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