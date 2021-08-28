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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 28 августа 2021
Бавария
28.08.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Герта
6'
Т. Мюллер
35'
Р. Левандовски
49'
Д. Мусиала
70'
Р. Левандовски
84'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Ньянзу
84'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Й. Станишич
81'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
81'
79'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Сердар
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
70'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
67'
Замена
Л. Сане
️️️️
Д. Мусиала
61'
61'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Лукебакио
61'
Замена
Л. Клюнтер
️️️️
Д. Зеефуик
60'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Д. Зелке
ГОЛ! 3:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
49'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Д. Упамекано
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
35'
20'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Дэвис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
25
Зюле
44
Станишич
6
Киммих
27
Горецка
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Шволов
42
Зеефуик
4
Штарк
28
Боята
7
Миттельштадт
29
Тусар
8
Сердар
25
Аскасибар
14
Лукебакио
9
Зелке
9
Йоветич
2
Упамекано
23
Ньянзу
23
Ньянзу
2
Упамекано
44
Станишич
70
Сарр
70
Сарр
44
Станишич
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Сане
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
42
Зеефуик
24
Клюнтер
24
Клюнтер
42
Зеефуик
8
Сердар
16
Дарида
16
Дарида
8
Сердар
9
Йоветич
24
Дилросун
24
Дилросун
9
Йоветич
9
Зелке
5
Рихтер
5
Рихтер
9
Зелке
14
Лукебакио
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
14
Лукебакио
Остались в запасе
Бавария
Герта
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Нильс Кербер
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Нильс Кербер
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Герта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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