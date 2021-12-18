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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 18 декабря 2021
Герта
18.12.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия Д
51'
И. Бельфодиль
57'
М. Рихтер
69'
М. Рихтер
31'
Ю. Брандт
83'
Ш. Тиггес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
90'
+5
Желтая карточка
М. Понграчич
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
И. Бельфодиль
87'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Эккеленкамп
87'
83'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Р. Геррейру
81'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Л. Гехтер
️️️️
М. Рихтер
72'
Замена
Л. Тусар
️️️️
В. Дарида
72'
72'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Н. Шульц
72'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
72'
Замена
Д. Загаду
️️️️
А. Витсель
ГОЛ! 3:1!
М. Рихтер
69'
58'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 2:1!
М. Рихтер
Пас отдал
М. Маолида
57'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
55'
ГОЛ! 1:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
В. Дарида
51'
31'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-3-2-1
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
33
Торунарига
22
Пекарик
16
Дарида
32
Эккеленкамп
25
Аскасибар
9
Маолида
5
Рихтер
19
Бельфодиль
3-1-2-2-2
1
Хитц
12
Менье
5
Понграчич
14
Шульц
23
Джан
28
Витсель
81
Дауд
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
9
Холанд
19
Бельфодиль
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
19
Бельфодиль
5
Рихтер
44
Гехтер
44
Гехтер
5
Рихтер
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
16
Дарида
29
Тусар
29
Тусар
16
Дарида
32
Эккеленкамп
9
Зелке
9
Зелке
32
Эккеленкамп
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
14
Шульц
22
Геррейру
22
Геррейру
14
Шульц
28
Витсель
23
Загаду
23
Загаду
28
Витсель
18
Ройс
9
Азар
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
27
Тиггес
27
Тиггес
8
Брандт
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
53
Оливер Кристенсен
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
41
Стефан Дрляча
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Герта - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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