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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Арминия
Герта - Арминия: обзор матча 11 декабря 2021
Герта
11.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Арминия
53'
С. Йоветич
90+5'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Арминия
ГОЛ! 2:0!
Д. Зелке
90'
+5
88'
Желтая карточка
С. Брюннер
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Дарида
88'
Замена
Л. Тусар
️️️️
С. Йоветич
88'
Замена
К. Пентек
️️️️
И. Бельфодиль
78'
76'
Замена
Я. Серра
️️️️
П. Виммер
76'
Замена
Р. Хак
️️️️
М. Окугава
71'
Замена
А. Андраде
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Рихтер
69'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
С. Сердар
69'
61'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Клоз
61'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Ф. Кунце
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
И. Бельфодиль
53'
Желтая карточка
В. Дарида
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
37
Владислав Черны
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
4-3-1-2
1
Шволов
21
Платтенхардт
28
Боята
4
Штарк
42
Зеефуик
16
Дарида
25
Аскасибар
8
Сердар
5
Рихтер
9
Йоветич
19
Бельфодиль
4-2-2-1-1
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
6
Кунце
24
Претль
18
Шепф
7
Окугава
8
Виммер
9
Клоз
9
Йоветич
29
Тусар
29
Тусар
9
Йоветич
8
Сердар
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
8
Сердар
5
Рихтер
27
Боатенг
27
Боатенг
5
Рихтер
19
Бельфодиль
9
Пентек
9
Пентек
19
Бельфодиль
16
Дарида
9
Зелке
9
Зелке
16
Дарида
7
Лаурсен
16
Андраде
16
Андраде
7
Лаурсен
7
Окугава
25
Хак
25
Хак
7
Окугава
8
Виммер
13
Серра
13
Серра
8
Виммер
9
Клоз
11
Ласм
11
Ласм
9
Клоз
6
Кунце
26
Крюгер
26
Крюгер
6
Кунце
Остались в запасе
Герта
Арминия
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Герта - Арминия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
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