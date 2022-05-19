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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 19 мая 2022
Герта
19.05.2022, четверг, 21:30
Германия. Бундеслига, Финал
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Гамбург
57'
Л. Рейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Герта - Гамбург
90'
+1
Замена
Я. Гьямера
️️️️
С. Киттель
Замена
М. Маолида
️️️️
И. Бельфодиль
80'
73'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Б. Джатта
Замена
М. Рихтер
️️️️
С. Сердар
70'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
Н. Штарк
70'
58'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
М. Рор
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рейс
Пас отдал
М. Мухайм
Желтая карточка
Д. Боята
49'
Желтая карточка
Л. Тусар
30'
Желтая карточка
Н. Штарк
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
31
Максимилиан Рор
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ЦЗ
44
Марио Вушкович
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ОП
18
Бейкери Джатта
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
15
Людовит Рейс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Гамбург
30
Ян Гьямера
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
15
Йонас Дэвид
ЦФ
12
Том Миккель
ЦФ
3-3-1-2
53
Кристенсен
28
Боята
2
Кемпф
4
Штарк
21
Платтенхардт
29
Тусар
22
Пекарик
8
Сердар
19
Бельфодиль
24
Воллшлагер
3-3-1-3
1
Фернандес
31
Рор
4
Шонлау
5
Хейер
44
Вушкович
28
Мефферт
28
Мухайм
18
Джатта
15
Рейс
19
Глатцель
8
Киттель
4
Штарк
44
Гехтер
44
Гехтер
4
Штарк
19
Бельфодиль
9
Маолида
9
Маолида
19
Бельфодиль
8
Сердар
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Сердар
8
Киттель
30
Гьямера
30
Гьямера
8
Киттель
31
Рор
4
Вагноман
4
Вагноман
31
Рор
18
Джатта
29
Кауфманн
29
Кауфманн
18
Джатта
Остались в запасе
Герта
Гамбург
1
Нильс Кербер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
17
Фарид Алиду
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
15
Йонас Дэвид
ЦФ
12
Том Миккель
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
17
Фарид Алиду
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
15
Йонас Дэвид
ЦФ
12
Том Миккель
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Герта - Гамбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
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