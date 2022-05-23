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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 23 мая 2022
Гамбург
23.05.2022, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, Финал
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Герта
4'
Д. Боята
63'
М. Платтенхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Герта
90'
+6
Вторая желтая
Л. Тусар
89'
Замена
В. Дарида
️️️️
К. Боатенг
85'
Замена
Н. Штарк
️️️️
С. Сердар
83'
Желтая карточка
Л. Тусар
Замена
Я. Гьямера
️️️️
М. Хейер
82'
82'
Замена
М. Маолида
️️️️
И. Бельфодиль
81'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Платтенхардт
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Б. Джатта
74'
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Платтенхардт
Замена
Й. Вагноман
️️️️
М. Рор
58'
37'
Желтая карточка
С. Йоветич
31'
Желтая карточка
К. Боатенг
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боята
Пас отдал
М. Платтенхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
4-1-3-2
1
Фернандес
28
Мухайм
44
Вушкович
4
Шонлау
5
Хейер
31
Рор
15
Рейс
28
Мефферт
8
Киттель
19
Глатцель
18
Джатта
4-1-2-1-2
53
Кристенсен
22
Пекарик
28
Боята
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
25
Аскасибар
8
Сердар
27
Боатенг
19
Бельфодиль
9
Йоветич
31
Рор
4
Вагноман
4
Вагноман
31
Рор
5
Хейер
30
Гьямера
30
Гьямера
5
Хейер
18
Джатта
29
Кауфманн
29
Кауфманн
18
Джатта
21
Платтенхардт
15
Бьоркан
15
Бьоркан
21
Платтенхардт
8
Сердар
4
Штарк
4
Штарк
8
Сердар
27
Боатенг
16
Дарида
16
Дарида
27
Боатенг
19
Бельфодиль
9
Маолида
9
Маолида
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Гамбург
Герта
12
Том Миккель
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Гамбург - Герта
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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