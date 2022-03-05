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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 05 марта 2022
Герта
05.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Айнтрахт
61'
Д. Зелке
17'
А. Кнауфф
48'
Тута
56'
Й. Линдстрем
63'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Айнтрахт
88'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Соу
84'
Желтая карточка
С. Ламмерс
83'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Камада
83'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Кнауфф
73'
Желтая карточка
Й. Хеуге
Желтая карточка
М. Миттельштадт
73'
73'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
72'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Борре
63'
ГОЛ! 1:4!
Р. Борре
Пас отдал
Д. Камада
Желтая карточка
К. Боатенг
61'
ГОЛ! 1:3!
Д. Зелке
61'
56'
ГОЛ! 0:3!
Й. Линдстрем
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Рихтер
56'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Дон-Жун
56'
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Дарида
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Тута
Пас отдал
Э. Н'Дика
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Кнауфф
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лотка
7
Миттельштадт
2
Кемпф
28
Боята
22
Пекарик
29
Тусар
8
Сердар
16
Дарида
5
Рихтер
7
Дон-Жун
9
Йоветич
3-1-1-3-2
1
Трапп
13
Хинтереггер
3
Тута
5
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
7
Кнауфф
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
18
Камада
7
Дон-Жун
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Дон-Жун
5
Рихтер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
5
Рихтер
16
Дарида
9
Зелке
9
Зелке
16
Дарида
7
Кнауфф
22
Чендлер
22
Чендлер
7
Кнауфф
97
Соу
31
Илсанкер
31
Илсанкер
97
Соу
18
Камада
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Камада
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Борре
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Герта - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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