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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 07 мая 2022
Герта
07.05.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
45+5'
Д. Зелке (П)
25'
С. Видмер
81'
Ш. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Майнц
90'
+2
Замена
Н. Тауэр
️️️️
А. Сташ
Желтая карточка
С. Аскасибар
88'
81'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Белл
Пас отдал
А. Сташ
Желтая карточка
В. Дарида
80'
78'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Дардаи
78'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
К. Боатенг
67'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
С. Сердар
67'
65'
Желтая карточка
А. Мартин
63'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Баррейро
Желтая карточка
М. Дардаи
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Зелке
45'
+5
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Видмер
Пас отдал
К. Онисиво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
30
Антон Каде
ЦФ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лотка
28
Боята
2
Кемпф
31
Дардаи
22
Пекарик
29
Тусар
25
Аскасибар
16
Дарида
8
Сердар
27
Боатенг
9
Зелке
3-3-2-2
1
Дамен
42
Хак
19
Ниахате
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
18
Баррейро
9
Буркардт
9
Онисиво
27
Боатенг
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
27
Боатенг
31
Дардаи
15
Бьоркан
15
Бьоркан
31
Дардаи
8
Сердар
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
8
Сердар
18
Сташ
5
Тауэр
5
Тауэр
18
Сташ
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Бутьюс
18
Баррейро
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
Остались в запасе
Герта
Майнц
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Антон Каде
ЦФ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Антон Каде
ЦФ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Герта - Майнц
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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