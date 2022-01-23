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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 23 января 2022
Герта
23.01.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
81'
Ю. Эккеленкамп
25'
К. Толиссо
45'
Т. Мюллер
75'
Л. Сане
79'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Бавария
ГОЛ! 1:4!
Ю. Эккеленкамп
81'
80'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
И. Бельфодиль
80'
79'
ГОЛ! 0:4!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
79'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Л. Эрнандес
75'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Желтая карточка
С. Сердар
70'
69'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Толиссо
69'
Замена
О. Ричардс
️️️️
К. Коман
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Маолида
69'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Дардаи
58'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
М. Миттельштадт
58'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
В. Дарида
58'
45'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Пас отдал
К. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
3-3-2-1-1
1
Шволов
28
Боята
31
Дардаи
44
Гехтер
7
Миттельштадт
29
Тусар
22
Пекарик
8
Сердар
16
Дарида
9
Маолида
19
Бельфодиль
3-1-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
31
Дардаи
15
Бьоркан
15
Бьоркан
31
Дардаи
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
16
Дарида
25
Аскасибар
25
Аскасибар
16
Дарида
19
Бельфодиль
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
19
Бельфодиль
9
Маолида
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Маолида
21
Коман
3
Ричардс
3
Ричардс
21
Коман
21
Эрнандес
2
Упамекано
2
Упамекано
21
Эрнандес
8
Толиссо
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
Остались в запасе
Герта
Бавария
53
Оливер Кристенсен
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Герта - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
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