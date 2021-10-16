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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 16 октября 2021
Айнтрахт
16.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Герта
78'
Г. Пасьенса (П)
7'
М. Рихтер
63'
Ю. Эккеленкамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
90'
Желтая карточка
А. Шволов
83'
Замена
К. Боатенг
️️️️
В. Дарида
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Пасьенса
78'
73'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
М. Миттельштадт
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
К. Якич
69'
63'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
М. Миттельштадт
61'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Рихтер
61'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
К. Пентек
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Ламмерс
60'
Замена
Д. Камада
️️️️
Й. Линдстрем
46'
Замена
А. Туре
️️️️
Т. Чендлер
46'
40'
Желтая карточка
М. Рихтер
Желтая карточка
К. Якич
29'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Рихтер
Пас отдал
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
70
Айдин Хрустич
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
9
Мизьян Маолида
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
22
Чендлер
18
Якич
97
Соу
10
Хеуге
35
Линдстрем
18
Костич
29
Ламмерс
3-2-3-1-1
1
Шволов
21
Платтенхардт
28
Боята
4
Штарк
22
Пекарик
7
Миттельштадт
8
Сердар
25
Аскасибар
16
Дарида
5
Рихтер
9
Пентек
22
Чендлер
6
Туре
6
Туре
22
Чендлер
35
Линдстрем
18
Камада
18
Камада
35
Линдстрем
29
Ламмерс
19
Борре
19
Борре
29
Ламмерс
18
Якич
9
Пасьенса
9
Пасьенса
18
Якич
9
Пентек
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Пентек
7
Миттельштадт
27
Ястржембски
27
Ястржембски
7
Миттельштадт
16
Дарида
27
Боатенг
27
Боатенг
16
Дарида
5
Рихтер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
5
Рихтер
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
9
Мизьян Маолида
ЛВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Айнтрахт - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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