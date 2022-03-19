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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 19 марта 2022
Герта
19.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
39'
Н. Штарк
63'
И. Бельфодиль
74'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Хоффенхайм
Замена
Л. Гехтер
️️️️
С. Аскасибар
90'
+1
Замена
М. Дардаи
️️️️
Л. Тусар
90'
+1
88'
Замена
М. Йон
️️️️
Д. Раум
88'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
А. Каде
️️️️
М. Рихтер
82'
Замена
Д. Зелке
️️️️
И. Бельфодиль
81'
77'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
Ж. Рюттер
77'
Замена
Д. Че
️️️️
К. Акпогума
ГОЛ! 3:0!
Л. Тусар
74'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Сердар
68'
ГОЛ! 2:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
М. Кемпф
63'
62'
Замена
М. Даббур
️️️️
Д. Гайгер
55'
Желтая карточка
К. Акпогума
Желтая карточка
П. Пекарик
50'
ГОЛ! 1:0!
Н. Штарк
Пас отдал
М. Платтенхардт
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
10
Мартен Винклер
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
17
Том Бишоф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шволов
2
Кемпф
4
Штарк
28
Боята
21
Платтенхардт
29
Тусар
22
Пекарик
8
Сердар
25
Аскасибар
5
Рихтер
19
Бельфодиль
4-1-1-2-2
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
22
Раум
6
Штиллер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
27
Крамарич
8
Сердар
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Сердар
29
Тусар
31
Дардаи
31
Дардаи
29
Тусар
25
Аскасибар
44
Гехтер
44
Гехтер
25
Аскасибар
5
Рихтер
30
Каде
30
Каде
5
Рихтер
19
Бельфодиль
9
Зелке
9
Зелке
19
Бельфодиль
25
Акпогума
2
Че
2
Че
25
Акпогума
14
Баумгартнер
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Баумгартнер
22
Раум
24
Йон
24
Йон
22
Раум
10
Рюттер
17
Бишоф
17
Бишоф
10
Рюттер
18
Гайгер
9
Даббур
9
Даббур
18
Гайгер
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
10
Мартен Винклер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
10
Мартен Винклер
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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