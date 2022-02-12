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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Герта
Гройтер Фюрт - Герта: обзор матча 12 февраля 2022
Гройтер Фюрт
12.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Герта
1'
Б. Хргота
71'
Б. Хргота (П)
82'
Л. Гехтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Герта
Замена
М. Бауэр
️️️️
Б. Хргота
89'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Ж. Дудзяк
83'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Т. Тильман
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гехтер
Пас отдал
В. Дарида
81'
Замена
Л. Дон-Жун
️️️️
С. Сердар
78'
Желтая карточка
Л. Тусар
76'
Желтая карточка
С. Йоветич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Хргота
71'
68'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
П. Пекарик
68'
Замена
Д. Зелке
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Д. Левелинг
60'
Желтая карточка
Ж. Дудзяк
49'
46'
Замена
М. Рихтер
️️️️
М. Маолида
Желтая карточка
Ж. Иттер
34'
29'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
22'
Желтая карточка
Н. Штарк
ГОЛ! 1:0!
Б. Хргота
Пас отдал
П. Зегуйн
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
11
Тимоти Тильман
ЛВ
13
Макс Кристиансен
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
30
Пауль Зегуйн
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Ли Дон-Жун
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-3-2
1
Линде
27
Иттер
24
Виргевер
13
Грисбек
28
Мейерхофер
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
30
Зегуйн
10
Хргота
18
Левелинг
4-1-2-1-2
1
Шволов
22
Пекарик
4
Штарк
44
Гехтер
7
Миттельштадт
29
Тусар
16
Дарида
8
Сердар
9
Маолида
19
Бельфодиль
9
Йоветич
10
Хргота
5
Бауэр
5
Бауэр
10
Хргота
28
Дудзяк
37
Грин
37
Грин
28
Дудзяк
11
Тильман
9
Пулулу
9
Пулулу
11
Тильман
18
Левелинг
7
Нильсен
7
Нильсен
18
Левелинг
22
Пекарик
15
Бьоркан
15
Бьоркан
22
Пекарик
9
Маолида
5
Рихтер
5
Рихтер
9
Маолида
8
Сердар
7
Дон-Жун
7
Дон-Жун
8
Сердар
19
Бельфодиль
9
Зелке
9
Зелке
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
Симон Аста
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
Симон Аста
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Гройтер Фюрт - Герта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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