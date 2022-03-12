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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 12 марта 2022
Боруссия М
12.03.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Герта
24'
А. Плеа (П)
59'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Герта
Желтая карточка
М. Тюрам
89'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
М. Тюрам
89'
Желтая карточка
Д. Скалли
81'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Нец
78'
75'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Д. Зелке
75'
Замена
М. Рихтер
️️️️
В. Дарида
Замена
К. Крамер
️️️️
А. Плеа
65'
61'
Замена
А. Каде
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ! 2:0!
М. Гинтер
Пас отдал
Л. Нец
59'
Желтая карточка
М. Гинтер
56'
46'
Замена
С. Сердар
️️️️
С. Аскасибар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Плеа
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
30
Антон Каде
ЦФ
3-2-2-3
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Байер
25
Нец
29
Скалли
17
Коне
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
3-3-2-2
1
Лотка
2
Кемпф
44
Гехтер
4
Штарк
22
Пекарик
29
Тусар
21
Платтенхардт
16
Дарида
25
Аскасибар
9
Зелке
19
Бельфодиль
9
Тюрам
13
Штиндль
13
Штиндль
9
Тюрам
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
14
Плеа
23
Крамер
23
Крамер
14
Плеа
25
Аскасибар
8
Сердар
8
Сердар
25
Аскасибар
9
Зелке
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Зелке
16
Дарида
5
Рихтер
5
Рихтер
16
Дарида
22
Пекарик
30
Каде
30
Каде
22
Пекарик
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Боруссия М - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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