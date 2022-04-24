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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 24 апреля 2022
Герта
24.04.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
4'
Д. Зелке
90+3'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Штутгарт
ГОЛ! 2:0!
И. Бельфодиль
90'
+3
87'
Замена
Э. Мийо
️️️️
К. Фюрих
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Д. Зелке
79'
Замена
Н. Штарк
️️️️
В. Дарида
74'
Желтая карточка
В. Дарида
64'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Боатенг
63'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Сердар
63'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Платтенхардт
46'
41'
Желтая карточка
В. Эндо
24'
Замена
Э. Томми
️️️️
П. Штенцель
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Платтенхардт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лотка
21
Платтенхардт
28
Боята
2
Кемпф
22
Пекарик
29
Тусар
25
Аскасибар
16
Дарида
8
Сердар
27
Боатенг
9
Зелке
3-4-1-2
21
Мюллер
21
Ито
15
Мавропанос
3
Антон
15
Штенцель
23
Мангала
3
Эндо
3
Соса
10
Фюрих
11
Калайджич
8
Томаш
21
Платтенхардт
15
Бьоркан
15
Бьоркан
21
Платтенхардт
8
Сердар
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Сердар
16
Дарида
4
Штарк
4
Штарк
16
Дарида
9
Зелке
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Зелке
27
Боатенг
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
27
Боатенг
15
Штенцель
27
Томми
27
Томми
15
Штенцель
10
Фюрих
20
Мийо
20
Мийо
10
Фюрих
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
53
Оливер Кристенсен
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Герта - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
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