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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 05 декабря 2021
Штутгарт
05.12.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Герта
15'
О. Мармуш
19'
Ф. Ферстер
40'
С. Йоветич
76'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
90'
+1
Желтая карточка
К. Боатенг
85'
Замена
К. Пентек
️️️️
И. Бельфодиль
76'
ГОЛ! 2:2!
С. Йоветич
Пас отдал
И. Бельфодиль
Замена
А. Каразор
️️️️
О. Мангала
75'
72'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Торунарига
72'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Рихтер
Замена
Силас
️️️️
Х. Аль-Гаддиуи
63'
63'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Маолида
40'
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Торунарига
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ферстер
Пас отдал
Х. Аль-Гаддиуи
19'
ГОЛ! 1:0!
О. Мармуш
Пас отдал
В. Антон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Борна Соса
ЛП
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
22
Омар Мармуш
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Клемент
АП
26
Силас
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Мюллер
3
Антон
15
Мавропанос
21
Ито
23
Мангала
3
Соса
3
Эндо
15
Массимо
10
Ферстер
18
Аль-Гаддиуи
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Шволов
22
Пекарик
28
Боята
33
Торунарига
21
Платтенхардт
25
Аскасибар
16
Дарида
5
Рихтер
9
Маолида
19
Бельфодиль
9
Йоветич
18
Аль-Гаддиуи
26
Силас
26
Силас
18
Аль-Гаддиуи
23
Мангала
16
Каразор
16
Каразор
23
Мангала
9
Маолида
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Маолида
5
Рихтер
4
Штарк
4
Штарк
5
Рихтер
33
Торунарига
27
Боатенг
27
Боатенг
33
Торунарига
19
Бельфодиль
9
Пентек
9
Пентек
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Штутгарт - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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