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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 02 апреля 2022
Байер
02.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Герта
35'
Л. Аларио
40'
К. Беллараби
42'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Герта
Замена
П. Хинкапе
️️️️
М. Баккер
74'
Замена
С. Азмун
️️️️
К. Беллараби
65'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
65'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
65'
65'
Замена
М. Винклер
️️️️
М. Миттельштадт
64'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Н. Штарк
46'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
С. Сердар
42'
ГОЛ! 2:1!
В. Дарида
Пас отдал
М. Миттельштадт
41'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Диаби
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
М. Диаби
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
30
Антон Каде
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Баккер
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
20
Арангис
8
Андрих
19
Диаби
10
Паулиньо
38
Беллараби
27
Аларио
3-3-3-1
1
Шволов
28
Боята
2
Кемпф
4
Штарк
22
Пекарик
29
Тусар
7
Миттельштадт
16
Дарида
25
Аскасибар
8
Сердар
19
Бельфодиль
5
Баккер
5
Хинкапе
5
Хинкапе
5
Баккер
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
38
Беллараби
20
Азмун
20
Азмун
38
Беллараби
8
Сердар
44
Гехтер
44
Гехтер
8
Сердар
4
Штарк
5
Рихтер
5
Рихтер
4
Штарк
7
Миттельштадт
10
Винклер
10
Винклер
7
Миттельштадт
Остались в запасе
Байер
Герта
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Марсель Лотка
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Антон Каде
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Антон Каде
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Байер - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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