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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 14 декабря 2021
Майнц
14.12.2021, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Герта
19'
Л. Джэ Сон
41'
А. Хак
49'
С. Видмер
79'
Ж. Бутьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
ГОЛ! 4:0!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
П. Небель
79'
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
77'
Замена
П. Небель
️️️️
Ж. Буркардт
75'
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Видмер
75'
69'
Замена
К. Пентек
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Джэ Сон
62'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
62'
59'
Желтая карточка
Н. Штарк
56'
Замена
М. Маолида
️️️️
С. Сердар
ГОЛ! 3:0!
С. Видмер
Пас отдал
А. Мартин
49'
46'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Д. Зеефуик
46'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Тусар
ГОЛ! 2:0!
А. Хак
Пас отдал
А. Сташ
41'
36'
Желтая карточка
С. Сердар
31'
Замена
Д. Зелке
️️️️
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
С. Видмер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
4-1-3-2
1
Шволов
42
Зеефуик
28
Боята
4
Штарк
21
Платтенхардт
29
Тусар
8
Сердар
16
Дарида
25
Аскасибар
9
Йоветич
19
Бельфодиль
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
30
Видмер
18
Бросински
18
Бросински
30
Видмер
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Буркардт
8
Небель
8
Небель
9
Буркардт
29
Тусар
27
Боатенг
27
Боатенг
29
Тусар
8
Сердар
9
Маолида
9
Маолида
8
Сердар
42
Зеефуик
5
Рихтер
5
Рихтер
42
Зеефуик
19
Бельфодиль
9
Пентек
9
Пентек
19
Бельфодиль
9
Йоветич
9
Зелке
9
Зелке
9
Йоветич
Остались в запасе
Майнц
Герта
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Майнц - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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