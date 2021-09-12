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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Герта
Бохум - Герта: обзор матча 12 сентября 2021
Бохум
12.09.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Герта
59'
С. Цоллер
37'
С. Сердар
43'
С. Сердар
78'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Герта
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
82'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Стафилидис
82'
Замена
С. Декарли
️️️️
А. Белла Кочап
82'
78'
ГОЛ! 1:3!
М. Маолида
Пас отдал
В. Дарида
75'
Желтая карточка
Д. Зеефуик
73'
Замена
К. Боатенг
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
Р. Теше
️️️️
А. Лосилла
63'
ГОЛ! 1:2!
С. Цоллер
59'
57'
Замена
М. Маолида
️️️️
М. Рихтер
54'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
47'
Желтая карточка
Л. Тусар
46'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Д. Торунарига
43'
ГОЛ! 0:2!
С. Сердар
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердар
Пас отдал
В. Дарида
32'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
Л. Клюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Герта
1
Александер Шволов
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4-1-2-1-2
1
Риман
3
Стафилидис
24
Лампропулос
17
Белла Кочап
3
Соарес
8
Лосилла
37
Реджбечай
23
Левен
17
Хольтманн
91
Полтер
6
Цоллер
4-1-2-2-1
1
Шволов
24
Клюнтер
4
Штарк
33
Торунарига
28
Боята
29
Тусар
8
Сердар
16
Дарида
5
Рихтер
27
Ястржембски
19
Бельфодиль
17
Белла Кочап
3
Декарли
3
Декарли
17
Белла Кочап
3
Стафилидис
7
Бокхорн
7
Бокхорн
3
Стафилидис
8
Лосилла
8
Теше
8
Теше
8
Лосилла
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
5
Рихтер
9
Маолида
9
Маолида
5
Рихтер
33
Торунарига
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
33
Торунарига
24
Клюнтер
42
Зеефуик
42
Зеефуик
24
Клюнтер
19
Бельфодиль
27
Боатенг
27
Боатенг
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Бохум
Герта
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
53
Оливер Кристенсен
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
53
Оливер Кристенсен
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бохум - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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