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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 27 ноября 2021
Герта
27.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
40'
М. Рихтер
90+7'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
90'
+6
Желтая карточка
Иаго
Желтая карточка
Д. Зелке
90'
+6
84'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Д. Калиджиури
81'
Желтая карточка
А. Хан
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
М. Рихтер
79'
76'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Майер
76'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Зекири
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
М. Миттельштадт
73'
Замена
Д. Зелке
️️️️
И. Бельфодиль
73'
67'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Варгас
67'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Педерсен
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ю. Эккеленкамп
66'
Желтая карточка
М. Рихтер
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Рихтер
40'
31'
Желтая карточка
Р. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
31
Дардаи
21
Платтенхардт
22
Пекарик
32
Эккеленкамп
25
Аскасибар
8
Сердар
5
Рихтер
19
Бельфодиль
4-2-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
22
Педерсен
3
Винтер
57
Иаго
10
Майер
6
Дорш
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
9
Зекири
7
Миттельштадт
27
Ястржембски
27
Ястржембски
7
Миттельштадт
5
Рихтер
42
Зеефуик
42
Зеефуик
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
9
Йоветич
9
Йоветич
32
Эккеленкамп
19
Бельфодиль
9
Зелке
9
Зелке
19
Бельфодиль
20
Калиджиури
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
22
Педерсен
97
Йенсен
97
Йенсен
22
Педерсен
11
Варгас
16
Кордова
16
Кордова
11
Варгас
9
Зекири
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Зекири
10
Майер
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
10
Майер
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
9
Мизьян Маолида
ЛВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Герта - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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