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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 26 февраля 2022
Фрайбург
26.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Герта
12'
В. Грифо (П)
83'
К. Шаде
86'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Герта
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Ф. Линхарт
89'
ГОЛ! 3:0!
Л. Хелер
86'
ГОЛ! 2:0!
К. Шаде
83'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
82'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
82'
78'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Рихтер
78'
Замена
Д. Зелке
️️️️
И. Бельфодиль
74'
Желтая карточка
Ф. Бьоркан
70'
Замена
Л. Дон-Жун
️️️️
В. Дарида
70'
Замена
К. Реккер
️️️️
Л. Гехтер
Замена
Л. Хелер
️️️️
Н. Петерсен
64'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
64'
24'
Желтая карточка
С. Йоветич
Желтая карточка
Н. Хефлер
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
40
Кимо Реккер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
7
Салаи
18
Петерсен
4-1-2-1-2
1
Лотка
22
Пекарик
44
Гехтер
28
Боята
15
Бьоркан
29
Тусар
16
Дарида
8
Сердар
5
Рихтер
19
Бельфодиль
9
Йоветич
3
Линхарт
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
3
Линхарт
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
9
Хелер
18
Петерсен
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
44
Гехтер
40
Реккер
40
Реккер
44
Гехтер
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
16
Дарида
7
Дон-Жун
7
Дон-Жун
16
Дарида
19
Бельфодиль
9
Зелке
9
Зелке
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Антон Каде
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Антон Каде
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Фрайбург - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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