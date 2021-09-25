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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 25 сентября 2021
РБ Лейпциг
25.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
6 : 0
Завершен
Герта
16'
К. Нкунку
23'
Ю. Поульсен
45+3'
Н. Мукиэле
60'
Э. Форсберг (П)
70'
К. Нкунку
77'
А. Айдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Герта
85'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
83'
Замена
К. Пентек
️️️️
С. Сердар
ГОЛ! 6:0!
А. Айдара
77'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Нкунку
74'
ГОЛ! 5:0!
К. Нкунку
70'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Э. Форсберг
65'
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Кампль
65'
Замена
️️️️
Ю. Поульсен
65'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
62'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Э. Форсберг
60'
59'
Желтая карточка
Н. Штарк
59'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Зелке
59'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
М. Симакан
️️️️
Й. Гвардиол
55'
46'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
В. Дарида
ГОЛ! 3:0!
Н. Мукиэле
Пас отдал
Анхелиньо
45'
+3
25'
Желтая карточка
В. Дарида
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Нкунку
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Л. Клостерманн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Йоша Вос
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-2-3
25
Гулачи
4
Орбан
16
Клостерманн
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
44
Кампль
21
Айдара
19
Силва
15
Поульсен
28
Нкунку
4-1-4-1
1
Шволов
42
Зеефуик
31
Дардаи
4
Штарк
21
Платтенхардт
29
Тусар
8
Сердар
25
Аскасибар
16
Дарида
32
Эккеленкамп
9
Зелке
24
Гвардиол
3
Симакан
3
Симакан
24
Гвардиол
28
Нкунку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
28
Нкунку
44
Кампль
27
Лаймер
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
10
Форсберг
Форсберг
9
Бробби
9
Бробби
Форсберг
16
Дарида
27
Ястржембски
27
Ястржембски
16
Дарида
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
9
Зелке
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Зелке
8
Сердар
9
Пентек
9
Пентек
8
Сердар
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
8
Доминик Собослаи
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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