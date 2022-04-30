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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Герта
Арминия - Герта: обзор матча 30 апреля 2022
Арминия
30.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Герта
90+1'
Й. Нильссон
54'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Герта
ГОЛ! 1:1!
Й. Нильссон
90'
+1
85'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Сердар
Желтая карточка
Ф. Кунце
84'
Замена
Р. Хак
️️️️
Г. Кастро
83'
78'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
М. Рихтер
75'
Желтая карточка
М. Рихтер
Замена
Д. Белло
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
72'
71'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Платтенхардт
71'
Замена
Н. Штарк
️️️️
К. Боатенг
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
М. Претль
66'
Замена
Я. Серра
️️️️
Б. Индже
66'
Желтая карточка
П. Виммер
65'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тусар
Пас отдал
М. Платтенхардт
Желтая карточка
Н. де Медина
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Франк Крамер
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
4-2-3-1
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
5
Рамуш
6
Кунце
24
Претль
7
Окугава
27
Индже
8
Кастро
8
Виммер
4-1-2-2-1
1
Лотка
22
Пекарик
28
Боята
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
25
Аскасибар
8
Сердар
5
Рихтер
27
Боатенг
9
Зелке
7
Лаурсен
2
Белло
2
Белло
7
Лаурсен
8
Кастро
25
Хак
25
Хак
8
Кастро
24
Претль
26
Крюгер
26
Крюгер
24
Претль
27
Индже
13
Серра
13
Серра
27
Индже
8
Сердар
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Сердар
21
Платтенхардт
15
Бьоркан
15
Бьоркан
21
Платтенхардт
27
Боатенг
4
Штарк
4
Штарк
27
Боатенг
5
Рихтер
44
Гехтер
44
Гехтер
5
Рихтер
Остались в запасе
Арминия
Герта
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
53
Оливер Кристенсен
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
24
Лука Воллшлагер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Арминия - Герта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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