Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 29 октября 2021
Хоффенхайм
29.10.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Герта
19'
А. Крамарич
36'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
Замена
К. Ричардс
️️️️
Д. Гайгер
84'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Крамарич
84'
77'
Замена
Л. Тусар
️️️️
М. Маолида
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Штиллер
77'
76'
Красная карточка
Д. Боята
75'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Желтая карточка
К. Фогт
75'
69'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Рихтер
Желтая карточка
К. Акпогума
66'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
С. Руди
66'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
И. Бебу
66'
61'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Пентек
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Зеефуик
46'
Замена
М. Маолида
️️️️
В. Дарида
ГОЛ! 2:0!
С. Руди
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
6
Штиллер
27
Гриллич
18
Гайгер
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
27
Крамарич
3-2-3-1-1
1
Шволов
22
Пекарик
4
Штарк
28
Боята
42
Зеефуик
7
Миттельштадт
25
Аскасибар
8
Сердар
16
Дарида
5
Рихтер
9
Пентек
18
Гайгер
26
Ричардс
26
Ричардс
18
Гайгер
13
Руди
18
Самассеку
18
Самассеку
13
Руди
6
Штиллер
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
6
Штиллер
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
9
Бебу
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Бебу
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
16
Дарида
9
Маолида
9
Маолида
16
Дарида
Маолида
29
Тусар
29
Тусар
Маолида
9
Пентек
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Пентек
42
Зеефуик
9
Йоветич
9
Йоветич
42
Зеефуик
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Герта
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+