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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 07 ноября 2021
Герта
07.11.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Байер
42'
С. Йоветич
90'
Р. Андрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Байер
90'
ГОЛ! 1:1!
Р. Андрих
Пас отдал
О. Коссуну
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Рихтер
88'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
М. Миттельштадт
88'
86'
Замена
О. Коссуну
️️️️
А. Адли
86'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
Ж. Фримпонг
Замена
К. Боатенг
️️️️
В. Дарида
80'
Замена
Л. Тусар
️️️️
С. Аскасибар
80'
79'
Желтая карточка
М. Диаби
79'
Замена
I. Bravo
️️️️
Паулиньо
Замена
Д. Зелке
️️️️
С. Йоветич
73'
Желтая карточка
В. Дарида
64'
61'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
П. Хинкапе
61'
Замена
Н. Амири
️️️️
Э. Паласиос
58'
Желтая карточка
К. Демирбай
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Миттельштадт
42'
30'
Желтая карточка
Э. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шволов
21
Платтенхардт
31
Дардаи
4
Штарк
7
Миттельштадт
22
Пекарик
8
Сердар
16
Дарида
25
Аскасибар
5
Рихтер
9
Йоветич
4-3-2-1
1
Градецки
30
Фримпонг
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
25
Паласиос
8
Андрих
26
Демирбай
10
Паулиньо
19
Диаби
21
Адли
7
Миттельштадт
27
Ястржембски
27
Ястржембски
7
Миттельштадт
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
25
Аскасибар
29
Тусар
29
Тусар
25
Аскасибар
16
Дарида
27
Боатенг
27
Боатенг
16
Дарида
9
Йоветич
9
Зелке
9
Зелке
9
Йоветич
25
Паласиос
10
Амири
10
Амири
25
Паласиос
5
Хинкапе
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Хинкапе
21
Адли
31
Коссуну
31
Коссуну
21
Адли
30
Фримпонг
16
Сертдемир
16
Сертдемир
30
Фримпонг
10
Паулиньо
17
17
10
Паулиньо
Остались в запасе
Герта
Байер
53
Оливер Кристенсен
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Герта - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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