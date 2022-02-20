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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 20 февраля 2022
Герта
20.02.2022, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 6
Завершен
РБ Лейпциг
48'
С. Йоветич
20'
Б. Хенрикс
64'
К. Нкунку (П)
67'
К. Нкунку
75'
Д. Ольмо
82'
А. Айдара
89'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - РБ Лейпциг
89'
ГОЛ! 1:6!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Ольмо
85'
Желтая карточка
А. Айдара
Желтая карточка
С. Аскасибар
84'
82'
ГОЛ! 1:5!
А. Айдара
Пас отдал
Т. Адамс
80'
Замена
Т. Адамс
️️️️
Б. Хенрикс
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Рихтер
77'
Замена
А. Каде
️️️️
И. Бельфодиль
77'
75'
ГОЛ! 1:4!
Д. Ольмо
71'
Замена
А. Силва
️️️️
К. Нкунку
Замена
М. Маолида
️️️️
С. Йоветич
70'
67'
ГОЛ! 1:3!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
64'
Желтая карточка
К. Нкунку
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Нкунку
Красная карточка
М. Кемпф
62'
60'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Д. Собослаи
60'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Аскасибар
48'
46'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
34'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Желтая карточка
М. Рихтер
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
39
Юлиан Альбрехт
ЦП
30
Антон Каде
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шволов
15
Бьоркан
44
Гехтер
2
Кемпф
22
Пекарик
29
Тусар
16
Дарида
25
Аскасибар
5
Рихтер
9
Йоветич
19
Бельфодиль
3-2-1-2-2
25
Гулачи
3
Симакан
24
Гвардиол
4
Орбан
39
Хенрикс
20
Мукиэле
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
9
Йоветич
9
Маолида
9
Маолида
9
Йоветич
19
Бельфодиль
30
Каде
30
Каде
19
Бельфодиль
5
Рихтер
9
Зелке
9
Зелке
5
Рихтер
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
39
Хенрикс
12
Адамс
12
Адамс
39
Хенрикс
10
Форсберг
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Собослаи
28
Нкунку
19
Силва
19
Силва
28
Нкунку
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
1
Марсель Лотка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
39
Юлиан Альбрехт
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
39
Юлиан Альбрехт
ЦП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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