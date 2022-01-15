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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 15 января 2022
Вольфсбург
15.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Герта
90'
+3
Замена
Л. Тусар
️️️️
С. Аскасибар
87'
Замена
Д. Боята
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Я. Герхардт
79'
78'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Маолида
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Л. Вальдшмидт
63'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Р. Штеффен
63'
57'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
Желтая карточка
Р. Штеффен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кастелс
5
Лакруа
33
Борнау
25
Брукс
21
Руссийон
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
7
Вальдшмидт
4-3-2-1
1
Шволов
24
Клюнтер
4
Штарк
33
Торунарига
7
Миттельштадт
32
Эккеленкамп
25
Аскасибар
16
Дарида
5
Рихтер
9
Маолида
19
Бельфодиль
11
Штеффен
40
Вранкс
40
Вранкс
11
Штеффен
31
Герхардт
8
Нмеча
8
Нмеча
31
Герхардт
7
Вальдшмидт
14
Лукебакио
14
Лукебакио
7
Вальдшмидт
32
Эккеленкамп
28
Боята
28
Боята
32
Эккеленкамп
25
Аскасибар
29
Тусар
29
Тусар
25
Аскасибар
9
Маолида
9
Зелке
9
Зелке
9
Маолида
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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