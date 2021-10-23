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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 23 октября 2021
Герта
23.10.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
40'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
Желтая карточка
С. Аскасибар
90'
+4
Замена
Л. Тусар
️️️️
С. Сердар
80'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
М. Дардаи
80'
77'
Желтая карточка
Д. Скалли
74'
Замена
П. Херрманн
️️️️
К. Коне
Замена
Д. Зелке
️️️️
К. Пентек
74'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
В. Дарида
61'
Замена
М. Маолида
️️️️
М. Рихтер
61'
Желтая карточка
В. Дарида
54'
46'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Нец
46'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
М. Рихтер
40'
2'
Желтая карточка
Л. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Куадио Коне
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шволов
21
Платтенхардт
28
Боята
31
Дардаи
7
Миттельштадт
22
Пекарик
25
Аскасибар
8
Сердар
16
Дарида
5
Рихтер
9
Пентек
3-3-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
5
Байер
30
Эльведи
29
Скалли
6
Закария
25
Нец
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
17
Коне
5
Рихтер
9
Маолида
9
Маолида
5
Рихтер
16
Дарида
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
16
Дарида
31
Дардаи
44
Гехтер
44
Гехтер
31
Дардаи
8
Сердар
29
Тусар
29
Тусар
8
Сердар
9
Пентек
9
Зелке
9
Зелке
9
Пентек
25
Нец
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Нец
17
Коне
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Коне
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
14
Конор Носс
АП
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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