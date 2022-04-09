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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Унион
Герта - Унион: обзор матча 09 апреля 2022
Герта
09.04.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лотка
2
Кемпф
2
Эйтшбергер
44
Гехтер
28
Боята
29
Тусар
22
Пекарик
16
Дарида
25
Аскасибар
9
Маолида
9
Йоветич
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
3
Хайнц
32
Баумгартль
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
Остались в запасе
Герта
Унион
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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