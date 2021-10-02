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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 02 октября 2021
Герта
02.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
70'
К. Пентек
17'
Ф. Линхарт
78'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
84'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Л. Кюблер
78'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
76'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
76'
Замена
Р. Салаи
️️️️
У. Ен Чон
76'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
В. Грифо
ГОЛ! 1:1!
К. Пентек
Пас отдал
М. Миттельштадт
70'
Желтая карточка
С. Сердар
69'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Йоветич
64'
62'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
К. Боатенг
58'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Рихтер
58'
Замена
П. Пекарик
️️️️
Д. Зелке
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
М. Дардаи
46'
Желтая карточка
К. Боатенг
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Линхарт
Пас отдал
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шволов
21
Платтенхардт
28
Боята
4
Штарк
31
Дардаи
29
Тусар
8
Сердар
27
Боатенг
5
Рихтер
9
Йоветич
9
Зелке
3-3-1-2-1
1
Флеккен
3
Линхарт
5
Гульде
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
27
Боатенг
27
Ястржембски
27
Ястржембски
27
Боатенг
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
9
Йоветич
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
9
Йоветич
9
Зелке
22
Пекарик
22
Пекарик
9
Зелке
31
Дардаи
9
Пентек
9
Пентек
31
Дардаи
17
Кюблер
19
Хаберер
19
Хаберер
17
Кюблер
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
11
Чон
7
Салаи
7
Салаи
11
Чон
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
32
Грифо
18
Петерсен
18
Петерсен
32
Грифо
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
53
Оливер Кристенсен
ВР
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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