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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бохум
Герта - Бохум: обзор матча 04 февраля 2022
Герта
04.02.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
23'
И. Бельфодиль
48'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Бохум
88'
Замена
Т. Бонга
️️️️
Ю. Локадия
Замена
С. Сердар
️️️️
М. Миттельштадт
87'
Желтая карточка
М. Рихтер
86'
85'
Желтая карточка
А. Белла Кочап
Желтая карточка
М. Миттельштадт
84'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Маолида
75'
Замена
М. Рихтер
️️️️
И. Бельфодиль
75'
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
56'
48'
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
46'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Р. Теше
46'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Асано
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
С. Йоветич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Ли Дон-Жун
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Тарсис Бонга
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-3-1-2
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
2
Кемпф
22
Пекарик
16
Дарида
32
Эккеленкамп
25
Аскасибар
9
Маолида
19
Бельфодиль
9
Йоветич
4-2-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
3
Соарес
8
Теше
37
Реджбечай
29
Асано
27
Пантович
17
Хольтманн
9
Локадия
9
Маолида
15
Бьоркан
15
Бьоркан
9
Маолида
7
Миттельштадт
8
Сердар
8
Сердар
7
Миттельштадт
19
Бельфодиль
5
Рихтер
5
Рихтер
19
Бельфодиль
8
Теше
6
Остерхаге
6
Остерхаге
8
Теше
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
9
Локадия
30
Бонга
30
Бонга
9
Локадия
29
Асано
91
Полтер
91
Полтер
29
Асано
Остались в запасе
Герта
Бохум
1
Марсель Лотка
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Ли Дон-Жун
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Ли Дон-Жун
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Герта - Бохум
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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