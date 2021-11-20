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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Герта
Унион - Герта: обзор матча 20 ноября 2021
Унион
20.11.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Герта
8'
Т. Авонийи
30'
К. Триммель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Герта
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
90'
+2
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
90'
+1
86'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Рихтер
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Т. Авонийи
82'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Г. Харагучи
82'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Премель
72'
71'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
Г. Премель
66'
61'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
К. Пентек
61'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Миттельштадт
46'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Л. Тусар
38'
Желтая карточка
С. Сердар
ГОЛ! 2:0!
К. Триммель
Пас отдал
Н. Гисельман
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-3-2-2
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
14
Авонийи
10
Крузе
3-3-2-1-1
1
Шволов
7
Миттельштадт
31
Дардаи
4
Штарк
22
Пекарик
29
Тусар
21
Платтенхардт
8
Сердар
25
Аскасибар
5
Рихтер
9
Пентек
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Премель
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Премель
78
Харагучи
21
Озтюнали
21
Озтюнали
78
Харагучи
14
Авонийи
23
Бекер
23
Бекер
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
22
Пекарик
27
Ястржембски
27
Ястржембски
22
Пекарик
9
Пентек
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Пентек
7
Миттельштадт
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Миттельштадт
5
Рихтер
9
Зелке
9
Зелке
5
Рихтер
29
Тусар
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
29
Тусар
Остались в запасе
Унион
Герта
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
9
Мизьян Маолида
ЛВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Унион - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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