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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 14 мая 2022
Боруссия Д
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Герта
68'
Э. Холанд (П)
84'
Ю. Мукоко
18'
И. Бельфодиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Герта
Замена
Рейньер
️️️️
Э. Холанд
90'
+1
88'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Ф. Бьоркан
88'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Аскасибар
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Д. Беллингем
84'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
А. Витсель
83'
Замена
М. Понграчич
️️️️
Д. Загаду
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Холанд
68'
66'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
66'
Желтая карточка
С. Аскасибар
65'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Миттельштадт
56'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Сердар
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Э. Джан
46'
46'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ю. Эккеленкамп
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Бельфодиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
19
Рейньер
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Аканджи
23
Загаду
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
3-3-3-1
1
Лотка
21
Платтенхардт
28
Боята
2
Кемпф
22
Пекарик
29
Тусар
7
Миттельштадт
25
Аскасибар
8
Сердар
32
Эккеленкамп
19
Бельфодиль
23
Загаду
5
Понграчич
5
Понграчич
23
Загаду
9
Холанд
19
Рейньер
19
Рейньер
9
Холанд
23
Джан
11
Гиттенс
11
Гиттенс
23
Джан
28
Витсель
14
Мукоко
14
Мукоко
28
Витсель
7
Миттельштадт
15
Бьоркан
15
Бьоркан
7
Миттельштадт
8
Сердар
16
Дарида
16
Дарида
8
Сердар
Бьоркан
27
Боатенг
27
Боатенг
Бьоркан
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
25
Аскасибар
9
Йоветич
9
Йоветич
25
Аскасибар
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
53
Оливер Кристенсен
ВР
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Боруссия Д - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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