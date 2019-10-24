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  • ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов

ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов

24 октября 2019, 15:44
24

«Спартак» интересуется нападающим «Хоффенхайма» Исхаком Бельфодилем.

По информации ФАН, 27-летний алжирец попал в шорт-лист главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

Вероятность подписания форварда в ближайшее время невысока, так как сейчас Бельфодиль травмирован. Кроме того, «Хоффенхайм» продать его не менее чем за 18 миллионов евро. «Спартак» при этом может заплатить лишь около 12 миллионов евро.

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Хоффенхайм Бельфодиль Исхак Тедеско Доменико
Комментарии (24)
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oyabun
1571922496
Вряд ли зимой будут громкие покупки, Федун потратился сильно летом и на зимние трансферы денег уже нет.
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Skull_Boy
1571924996
Ахринеть за бревно Ишака, которое сидит в запасе, да и не играет за сборную платить 18 млн, да уж, реально Россия страна л0х0в
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мы_не_рабы
1571925069
"Желтушный" ФАН, основанный в Питере, перепутал как всегда клубы, не Спартак, а Зенит!
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PahaSpartak
1571927803
Я то думал Федун играющего тренера взял, чтобы не тратиться на трансферы
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Старикан
1571928987
У нас уже есть один лохматик за 12 лямов...
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vka1970
1571933910
Слухи обсуждать смысла просто нет.
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rammax fcsm
1571959514
не надо это покупать... я ни прочитать, ни произнести это не могу....
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piligrim1986
1571977048
за этого исшака 18 лямов?
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subbotaspartak
1571979287
Бельфодиль Ещё нас не разводиль... Вот такие имена Должны поднять нас из гов.а.
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paracetamol
1571986205
Свиням уже никто не поможет.
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