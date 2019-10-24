ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов

«Спартак» интересуется нападающим «Хоффенхайма» Исхаком Бельфодилем.

По информации ФАН, 27-летний алжирец попал в шорт-лист главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

Вероятность подписания форварда в ближайшее время невысока, так как сейчас Бельфодиль травмирован. Кроме того, «Хоффенхайм» продать его не менее чем за 18 миллионов евро. «Спартак» при этом может заплатить лишь около 12 миллионов евро.