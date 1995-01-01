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    ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов

    «Спартак» интересуется нападающим «Хоффенхайма» Исхаком Бельфодилем.

    По информации ФАН, 27-летний алжирец попал в шорт-лист главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

    Вероятность подписания форварда в ближайшее время невысока, так как сейчас Бельфодиль травмирован. Кроме того, «Хоффенхайм» продать его не менее чем за 18 миллионов евро. «Спартак» при этом может заплатить лишь около 12 миллионов евро.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      Alex Flash 5 минут назад

      Горемыка обещал 20 -ку на 2 трансфера. Так что Хоффен может взять упругого за щечку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20636

      oyabun 13 минут назад

      Вряд ли зимой будут громкие покупки, Федун потратился сильно летом и на зимние трансферы денег уже нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1818

      Борат 34 минуты назад

      тадеска с цорном ещё не один лям федунских нефтедолларов освоят!

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