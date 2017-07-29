Нападающий «Стандарда» Бельфодиль находится в сфере интересов «Спартака»

«Спартак» может пополнить свои ряды нападающим «Стандарда» Исхаком Бельфодилем, информирует VoetbalBelgie.be.

Сообщается, что представители красно-белых завтра посетят поединок первого тура Про-Лиги, чтобы воочию понаблюдать за игрой 25-летнего футболиста. Также на алжирца претендует «Ганновер».

В своей карьере Бельфодиль защищал цвета таких клубов как «Лион», «Болонья», «Парма», «Интер» и «Ливорно». В 2016 году он перебрался в «Стандард» из «Бани Яса» (Абу-Даби).

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии он провел 25 встреч, записав на свой счет 11 мячей и шесть голевых передач.