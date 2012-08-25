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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 25 августа 2012
Ювентус
25.08.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Парма
55'
Ш. Лихтштайнер
59'
А. Пирло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Джовинко
87'
81'
Замена
Г. Пелле
️️️️
А. Рози
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
79'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
78'
Желтая карточка
К. Маркизио
75'
73'
Желтая карточка
Х. Вальдес
68'
Желтая карточка
Г. Палетта
ГОЛ! 2:0!
А. Пирло
59'
58'
Замена
С. Нинис
️️️️
А. Аква
58'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Пабон
57'
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
К. Асамоа
55'
Пенальти не реализован!
А. Видаль
34'
33'
Желтая карточка
А. Миранте
24'
Желтая карточка
А. Аква
Желтая карточка
С. Джовинко
11'
4'
Желтая карточка
Д. Биабиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
(К)
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
1
Никола Леали
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
5
Альберто Маси
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-5-2
30
Сторари
19
Бонуччи
15
Барцальи
4
Марроне
27
Асамоа
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
9
Вучинич
3-5-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
20
Рози
16
Пароло
18
Аква
10
Вальдес
18
Гобби
14
Биабиани
11
Пабон
21
Джовинко
29
Де Челье
29
Де Челье
21
Джовинко
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
18
Аква
11
Нинис
11
Нинис
18
Аква
20
Рози
9
Пелле
9
Пелле
20
Рози
11
Пабон
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Пабон
Остались в запасе
Ювентус
Парма
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
5
Альберто Маси
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
5
Альберто Маси
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Ювентус - Парма
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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