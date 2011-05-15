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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 15 мая 2011
Парма
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
64'
С. Джовинко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
Замена
Н. Обиора
️️️️
С. Морроне
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
Замена
Анжело
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
С. Пепе
Замена
А. Кандрева
️️️️
В. Божинов
Замена
Л. Тони
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Джиандонато
Желтая карточка
С. Морроне
Желтая карточка
М. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Парма
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Амаури
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
5
Дзаккардо
32
Модесто
21
Джемаили
4
Морроне
80
Валиани
86
Божинов
21
Джовинко
4-1-2-3
1
Буффон
16
Мотта
14
Кьеллини
15
Барцальи
6
Гроссо
30
Мело
5
Джиандонато
3
Пепе
10
Дель Пьеро
21
Матри
55
Мартинес
4
Морроне
40
Обиора
40
Обиора
4
Морроне
80
Валиани
6
Анжело
6
Анжело
80
Валиани
86
Божинов
87
Кандрева
87
Кандрева
86
Божинов
5
Джиандонато
2
Траоре
2
Траоре
5
Джиандонато
3
Пепе
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
3
Пепе
55
Мартинес
18
Тони
18
Тони
55
Мартинес
Остались в запасе
Парма
Ювентус
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Филиппо Бониперти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Парма - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Эннио Тардини
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