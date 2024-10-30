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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 30 октября 2024
Ювентус
30.10.2024, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Парма
31'
У. МакКенни
49'
Т. Веа
3'
Э. Дель Прато
38'
С. Сом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Парма
84'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Д. Ман
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
К. Тюрам
84'
74'
Замена
Д. Камара
️️️️
Эрнани
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
У. МакКенни
71'
69'
Замена
П. Альмквист
️️️️
В. Михаила
69'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
Замена
Н. Савона
️️️️
Х. Кабаль
59'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
Т. Веа
59'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
58'
ГОЛ! 2:2!
Т. Веа
Пас отдал
Ф. Консейсау
49'
Желтая карточка
Д. Влахович
47'
46'
Замена
Эрнани
️️️️
М. Кейта
38'
ГОЛ! 1:2!
С. Сом
Пас отдал
Д. Ман
ГОЛ! 1:1!
У. МакКенни
Пас отдал
Т. Веа
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Дель Прато
Пас отдал
Б. Балог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
32
Кабаль
13
Данило
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
28
Влахович
22
Веа
3-2-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
40
Балог
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
10
Бернабе
18
Эно
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
32
Кабаль
37
Савона
37
Савона
32
Кабаль
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
22
Веа
10
Йылдыз
10
Йылдыз
22
Веа
16
Кейта
23
Эрнани
23
Эрнани
16
Кейта
Эрнани
3
Камара
3
Камара
Эрнани
27
Ман
22
Кансельери
22
Кансельери
27
Ман
7
Михаила
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Михаила
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
Остались в запасе
Ювентус
Парма
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Ювентус - Парма
2
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
6
Нарушения
7
5
Офсайды
3
2
Количество передач
592
378
Сейвы
3
2
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.26
1.02
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Альянц Стадиум
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