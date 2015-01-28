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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 28 января 2015
Парма
28.01.2015, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Ювентус
88'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Парма - Ювентус
Замена
С. Варела
️️️️
А. Рисполи
89'
89'
Замена
М. Касерес
️️️️
С. Пепе
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Льоренте
76'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Коман
70'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Г. Палетта
61'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
П. Мендеш
33'
Травма
П. Мендеш
26'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Даниэле Галлоппа
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
31
Макдональд Марига
ОП
23
Антонио Ночерино
ОП
17
Раффаэле Палладино
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Кристиан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
(К)
АП
23
Артуро Видаль
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
55
Диего Россетто
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
83
Миранте
14
Галлоппа
6
Лукарелли
29
Палетта
3
Мендеш
31
Марига
23
Ночерино
18
Гобби
17
Палладино
3
Рисполи
7
Родригес
4-3-2-1
30
Сторари
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
14
Кьеллини
19
Падоин
23
Видаль
10
Маркизио
3
Пепе
21
Пирло
21
Коман
12
Льоренте
3
Мендеш
27
Сантакроче
27
Сантакроче
3
Мендеш
3
Рисполи
18
Варела
18
Варела
3
Рисполи
3
Пепе
4
Касерес
4
Касерес
3
Пепе
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
21
Коман
21
Мората
21
Мората
21
Коман
Остались в запасе
Парма
Ювентус
55
Диего Россетто
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
55
Диего Россетто
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Эннио Тардини
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